بوتين: نأمل أن يساعد اتفاق غزة على تخفيف الوضع الإنساني

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الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن - صورة أرشيفية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يساعد الاتفاق بين حماس وإسرائيل على تخفيف الوضع الإنساني وتحقيق الاستقرار في غزة.

وأكد بوتين خلال إحاطة صحفية، أنه تطرق خلال المحادثات التي أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يزور موسكو حاليا، إلى مشاكل التسوية الشرق أوسطية، في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بشأن وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة الفلسطيني، والذي يقضي بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس منذ الـ7 من أكتوبر 2023، وكذلك إعادة الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل ولم شملهم مع عائلاتهم.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن هناك فرصة سانحة لزيادة حجم المواد الغذائية والوقود والأدوية الواردة إلى غزة، معربا عن أمله في أن "يسهم كل ذلك في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وتحقيق الاستقرار في القطاع على المدى الطويل".

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