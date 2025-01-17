الشناوي: مباراة دجوليبا مهمة رغم التأهل

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز أنه رغم التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، إلا أن مباراة دجوليبا المالي تبقى مهمة، كونها تلعب في ملعبنا ونحن لن نقبل بخسارة أي نقاط في أرضنا، وبالتالي اللقاء يبقى مهما، ومن الضروري تحقيق الانتصار وإضافة ثلاث نقاط أخرى في رصيد الفريق.

ويحل دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

أوضح الشناوي أن بيراميدز كان يعاني من بعض الإصابات في الفترة الأخيرة ولكن الأمور أصبحت الآن أفضل بكثير، والمدير الفني ناجح في تدوير المجموعة وإشراك جميع اللاعبين للتعامل مع الغيابات والإصابات وغيرها من الأمور الطارئة، وسنلعب أمام دجوليبا بنفس أسلوبنا المعهود وهو الفوز ولا بديل غيره.

الشناوي شدد على أن الفريق لم يقدم المطلوب منه في النسخة الماضية من دوري الأبطال وخرج من دور المجموعات، وهو ما كان حافزا كبيرا لهم لتحقيق نتائج أفضل في النسخة الحالية والوصول لأبعد نقطة، والمنافسة على اللقب، والآن تحقق الهدف الأول وصعدنا للدور التالي، وتنتظرنا مواجهات صعبة، سنعمل خلالها على مواصلة المشوار بكل قوة، موضحا أن بيراميدز يمتلك لاعبين لديهم الخبرات ولعبوا نهائيات كبيرة قاريا ومحليا، وبإمكانهم العمل معا على الفوز باللقب.

