بزيادة 1.1 مليون طن عن العام الماضي

وزير الزراعة يُعلن تحقيق رقمًا قياسيًا في الصادرات الزراعية لعام 2024

الاقتصاد
علاء فاروق- وزير
علاء فاروق- وزير الزراعة

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت 8.6 مليون طن، بزيادة بلغت 1.172 مليون طن مقارنة بعام 2023.

شكر وتقدير للجهات الداعمة

وأشاد وزير الزراعة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بالجهود المبذولة من المزارعين والمصدرين المصريين، واصفًا إياهم بأنهم "الركيزة الأساسية" وراء هذا النجاح الكبير. 

كما وجه الشكر للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والتمثيل التجاري المصري، وسفارات مصر بالخارج، لما قدموه من دعم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وأضاف فاروق: "لا يمكن أن نغفل دور رجال الحجر الزراعي المصري الذين عملوا ليلًا ونهارًا لضمان جودة المنتجات، رغم التحديات والظروف المختلفة".

التقرير السنوي للصادرات الزراعية

جاءت تصريحات الوزير بناءً على تقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، حول إجمالي الصادرات الزراعية لعام 2024. 

وأوضح التقرير أن أبرز الصادرات شملت الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الفاصوليا، البطاطا، المانجو، الطماطم، الثوم، الفراولة، الجوافة، والرمان.

تفاصيل الكميات المصدرة

الموالح: تصدرت القائمة بإجمالي 2.392 مليون طن.

البطاطس الطازجة: جاءت في المركز الثاني بـ 977 ألف طن.

البصل الطازج: احتل المركز الثالث بـ 321 ألف طن.

الفاصوليا (طازجة وجافة): بلغت صادراتها 291 ألف طن، في المركز الرابع.

البطاطا: جاءت في المركز الخامس بـ 267 ألف طن.

العنب: سجل صادرات بلغت 181 ألف طن، في المركز السادس.

المانجو: احتلت المركز السابع بـ 148 ألف طن.

الرمان: جاء في المركز الثامن بـ 125 ألف طن.

الطماطم الطازجة: احتلت المركز التاسع بـ 52 ألف طن.

الفراولة الطازجة: بلغت صادراتها 47 ألف طن، في المركز العاشر.

الثوم: سجل 25 ألف طن، في المركز الحادي عشر.

الجوافة: جاءت في المركز الأخير بـ 20 ألف طن.

إنجاز يدعم الاقتصاد المصري

يعكس هذا الإنجاز الكبير تضافر جهود جميع الجهات المعنية لزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.

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