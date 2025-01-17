«بني آدم».. أحدث أعمال أحمد حلمي علي خشبة المسرح

الفجر الفني
مسرحية بني آدم
مسرحية "بني آدم "

ينتظر الفنان احمد حلمي عرض مسرحيته الجديده تحت عنوان "بني آدم " والذي تعد عودة حلمي لخشبة المسرح من جديد للمشاركة ضمن فعاليات موسم الرياض خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال أحمد حلمي علي خشبة المسرح 

وأعلن المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك عن تفاصيل مسرحية حلمي، قائلا: «النجم الكبير أحمد حلمي في المسرحية الكوميدية "بني آدم" مع مجموعة من نجوم الفن على مسرح بكر الشدي، 23 يناير - 1 فبراير».

موعد عرض مسرحية "بني آدم "

من المقرر أن تُعرض مسرحية "بني آدم" ضمن موسم الرياض 2025، على خشبة مسرح بكر الشدي بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، أحد أبرز أماكن الفعاليات في موسم الرياض.

تفاصيل مسرحية "بني آدم "

تُقدم مسرحية "بني آدم " في قالب كوميدي اجتماعي، ويشارك أحمد حلمي في بطولتها مجموعة من أبرز نجوم الفن، وهم؛ مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، إيمان السيد، محمد جمعة، أحمد الرافعي، ياسمينا العبد، وغيرهم.

آخر أعمال أحمد حلمي 

وكان آخر مسرحية لـ أحمد حلمي هي «ميمو»، دارات احداثها في إطار كوميدي حول شخصية «مسعود»، تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي، يشارك في بطولته: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، أسماء جلال، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وايضا قدم مسرحية «حكيم عيون» عام 2001، من تأليف أحمد عبد الله، إخراج هاني مطاوع، وبطولة: علاء ولي الدين، كريم عبد العزيز، حجاج عبد العظيم، موناليزا ومريم نوح.

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