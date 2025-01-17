تعرف على إيرادات فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

الفجر الفني
بوابة الفجر

حقق فيلم بضع ساعات في يوم ما،إيرادات عالية  في دور العرض المصرية، أمس الخميس، حيث حصد قرابة 632 ألف و923 جنيه، ليحقق إجمالي إيرادات تخطت مبلغ 25 مليون جنيه خلال 23 ليلة عرض. 

 

تفاصيل فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

 

تدور قصة فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص المرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

 

و يشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» كل من هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وأحمد السعدني وناهد السباعي، وأسماء جلال، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمد سلام، ومايان السيد، وخالد أنور، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

 

تحويل رواية إلى شاشة السينما
 

"بضع ساعات في يوم ما" هو مشروع فني قائم على رواية الكاتب محمد صادق، حيث تعاون مع المخرج عثمان أبو لبن لتحويل الرواية إلى عمل سينمائي.

الكاتب محمد صادق الشرنوبي اسماء جلال أحمد السعدنى إنتاج أحمد السبكي بضع ساعات في يوم ما هنا الزاهد وأحمد السعدني فيلم بضع ساعات في يوم ما قصة فيلم بضع ساعات في يوم ما محمد الشرنوبى محمد سلام محمد صادق ناهد السباعي

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