البيتكوين تقفز 6%.. وتتخطى 104 آلاف دولار

واصلت عملة البيتكوين تسجيل مكاسب قوية، حيث ارتفعت بنحو 6% يوم الجمعة لتصل إلى 104 آلاف دولار، وذلك مع اقتراب مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. يعزز هذا الارتفاع توقعات إيجابية بدعم الإدارة الجديدة للعملات الرقمية، خاصة مع وجود مرشحين بارزين في مناصب رئيسية يدعمون هذه العملات، أبرزهم الملياردير إيلون ماسك.





وفي الأسواق، سجلت البيتكوين مستوى 104،254 دولارًا، بينما ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 3.2% لتصل إلى 3،450 دولارًا. في المقابل، شهدت عملة الريبل تراجعًا طفيفًا إلى 3.2 دولار، بعد ارتفاع سابق بنسبة 6.12%.





من جهة أخرى، أفادت تقارير صادرة عن بلومبيرغ مساء الخميس أن الرئيس المنتخب ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يعتبر العملات المشفرة أولوية وطنية. كما قد يعلن عن تشكيل هيئة استشارية متخصصة لدعم أهداف سياسة الأصول الرقمية.





ويأتي هذا التطور وسط ترقب إعلان ترامب عن مبادرة لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين مع بداية توليه منصبه.