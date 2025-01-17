شي جين بينغ: الولايات المتحدة والصين تستطيعان كسفينتين عملاقتين الإبحار على طريق الاستقرار والتنمية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه يجب على الصين والولايات المتحدة تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف شي جين بينغ: "يجب على الجانبين تعزيز التعاون على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والقيام بالمزيد من الأشياء المهمة التي من شأنها أن تعود بالنفع على البلدين والعالم، حتى تتمكن الصين والولايات المتحدة من تحقيق المزيد من التقدم والازدهار"، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الصيني.

وأضاف أن الدولتين تستطيعان مثل سفينتين عملاقتين الإبحار باستمرار على طول الطريق "نحو الاستقرار والتنمية المستدامة".

وأبلغ ترامب الرئيس الصيني أنه يقدر علاقاتهما الجيدة ويأمل في مواصلة الحوار ويتطلع إلى عقد لقاء ثنائي قريبا.

كما شكر ترامب شي جين بينغ على تهنئته بفوزه بالانتخابات، وقال إنه "يعتز بعلاقاته الجيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويأمل في الحفاظ على الحوار والتعاون".

يذكر أن الفترة الرئاسية السابقة لترامب اتسمت بـ "حرب تجارية" مع بكين، آخر مستجداتها كانت تهديدات أمريكية برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الكهربائية الصينية.

من جهتها، أكدت الخارجية الصينية مرارا أنه يجب على واشنطن أن تختار الحوار بدلا من المواجهة في علاقاتها مع بكين.