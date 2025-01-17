محافظ المنيا يؤكد جاهزية المدارس لاستقبال 116 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظات
بوابة الفجر

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن جاهزية مدارس المحافظة لانطلاق امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، والتي تبدأ غدًا السبت 18 يناير الجارى،  مشددًا على أهمية توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب والمراقبين لضمان سير الامتحانات في أجواء مناسبة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال النظافة في محيط المدارس، ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من اللجان، لضمان توفير بيئة هادئة ومناخ مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

من جانبه، أوضح صابر عبد الحميد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن جميع اللجان تم تجهيزها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة، وتوفير وسائل الراحة والتأمين، مشيرًا  إلى أن 116،936 طالبًا وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 493 لجنة موزعة على 769 مدرسة حكومية وخاصة بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا على المتابعة الميدانية لضمان انتظام الامتحانات.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إزالة تعدٍ على 2000 فدان خلال حملات على أراضٍ بالظهير الصحراوى الغربى بالمنيا

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات إلى 6 وفيات و16 مصابا

محافظ المنيا يوجه بحل مشاكل الصرف الصحي وتوصيل المياه للقرى

محافظ المنيا يبحث مع وفد صندوق الإسكان الاجتماعي إجراءات تسليم وحدات الإسكان الاقتصادي بأبوقرقاص

محافظ المنيا يتفقد مشروعات صناعية بمركز سمالوط لدعم الإنتاج والتصدير وتشجيعا للاستثمار

محافظ المنيا..يتفقد مركزين طبيين بالحي المتميز و“ابني بيتك 2” ويعاين قطعة أرض لإنشاء مستشفى بالمنيا الجديدة

تقديم الخدمات الطبية لـ 1280 مواطنًا خلال قافلة مجانية بقرية طهنشا

محافظ المنيا يعلن جاهزية المدارس لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شي جين بينغ: الولايات المتحدة والصين تستطيعان كسفينتين عملاقتين الإبحار على طريق الاستقرار والتنمية

وزير الاتصالات: نستهدف تدريب 500 ألف شخص لتلبية متطلبات سوق العمل من التخصصات التكنولوجية المختلفة

بهذة الطريقة.. علي الحجار يحتفل بـ عيد زواجه

وزير الزراعة يُعلن تحقيق رقمًا قياسيًا في الصادرات الزراعية لعام 2024

مودرن سبورت يتعاقد مع علي فوزي

"الشبورة الكثيفة تربك الطرق "الأرصاد تحذر من طقس غامض وتغيرات مرتقبة غدًا السبت

البيتكوين تقفز 6%.. وتتخطى 104 آلاف دولار

تموين شرق تضبط لحوم ومصناعتها منتهية الصلاحية