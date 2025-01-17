افتتاح مسجدين جديدين بمطاي وسمالوط ضمن خطة متكاملة لتطوير بيوت الله

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الافتتاح
الافتتاح

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استمرار خطة المحافظة لتطوير وإحلال وتجديد عدد من المساجد، مشيدا بجهود وزارة الأوقاف في دعم وتطوير البنية التحتية للمساجد بالفرش والإضاءة واجهزة الصوت ودورات المياه وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بما يساهم في تلبية احتياجات الأهالي وتعزيز الدور التوعوي والديني في المجتمع.

وأكد المحافظ على أهمية دور المساجد في نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية، مشيرًا إلى حرص الدولة على دعم المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، ومنها تطوير المنشآت الدينية ودور العبادة.

وفي هذا السياق، شهدت المحافظة افتتاح مسجد العمري بقرية أبو حسيبة بمركز مطاي، ومسجد الرحمن بعزبة الزهني التابعة لقرية بني حكم بمركز سمالوط، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

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