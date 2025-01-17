27 ألف و921 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية بـ 191 لجنة غدًا بأسوان

أكد المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن مديرية التربية والتعليم بأسوان أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2024، والتى تنطلق غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة.



حيث يؤدى 27 ألف و921طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية، امتحاناتهم أمام 191 لجنة بواقع (8666طالب وطالبة موزعين على 57 لجنة بإدارة أسوان التعليمية 2032 طالب وطالبة موزعين على 16 لجنة بإدارة دراو التعليمية 1994طالب وطالبة موزعين على 15 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية 7201طالب وطالبة موزعين على53 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية، 8023طالب وطالبة موزعين على 50 لجنة بإدارة إدفو التعليمية)

مشيرا أنه ولأول مرة فى أسوان يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم بنظام البوكليت "الأسئلة والإجابة بنفس النموذج"، وتم شرح نظام البوكليت للطلاب بجميع الإدارات التعليمية، وقام التوجيه بإعداد النماذج الاسترشادية لجميع المواد، وتم نشرها على الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية، وقمت شخصيًا والعديد من القيادات التعليمية؛ بشرح ومتابعة تدريب الطلاب على نظام البوكليت، والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التى طرحها الطلاب، بل والرد على الشائعات التى دارت حول امتحانات البوكليت، لطمأنة أبنائنا الطلاب، خاصًة وأن أسئلة البوكليت هى نفس أسئلة الامتحانات التقليدية (ورقة أسئلة وكراسة إجابة) ولكن ترتب الأسئلة بشكل مختلف، حيث يوجد داخل كل لجنة أربعة نماذج (أ.ب.ج.د) يتم توزيعها على الطلاب، بحيث يتسلم الطالب نموذج مخالف للطالب الذى يليه أو المجاور له.

لافتًا إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء لجان، سواء عن طريق المقابلة، أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بسير اللجان، خاصًة فيما يتعلق بتأمين حجرات الأسئلة بالتنسيق مع جهات الأمن المسئولة، وعلى رؤساء اللجان التأكد من مطابقة البيانات المدونة على مظاريف "نماذج البوكليت" المسلمة إليه مع أعداد الطلاب المتقدمين للجنة، وذلك من واقع كشوف المنادة التى سبق تسلمها من لجنة النظام والمراقبة، وتم التشديد عليهم بعدم فتح مظاريف "البوكليت" إلا داخل اللجنة، وتناولت الاجتماعات كذلك التعليمات التى يجب أن يلتزم بها (المراقبين الأوائل - المراقبين - الملاحظين)

وأوضح" الرشيدي" أنه ولأول مرة سيؤدي طلاب "المدارس الخاصة" امتحانهم فى أقرب مدارس رسمية "حكومية" لهم، وقد تم إعلام الطلاب ومدارسهم بأماكن اللجان التى سيؤدون الامتحانات بها، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



مؤكدا أنه تم استغلال المدارس الثانوية "عام"، ليؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم بها، حيث أن هذه المدارس مزودة بكاميرات، تمكن السادة رؤساء اللجان من متابعة كافة اللجان، للتصدى لمحاولات الغش.





مؤكداانه تم تجهيز جميع اللجان من نظافة ومقاعد مناسبة وكشوف مناداة، ولوحات إرشادية بأماكن اللجان، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير كافة السبل التى تضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

ومضافا "الرشيدي" أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات،

مشددا على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على السادة القائمين على الامتحانات بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر استخدام الهاتف المحمول، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

واشار “ الرشيدى " أنه خلال زيارات المتابعة "للمطبعة السرية" تم التنبيه على العاملين بها، بضرورة تحرى الدقة فى الطباعة، وأن يكون "البوكليت" خالِ من من الأخطاء الإملائية أو الفنية، وتم التنبيه على التوجيه، بضرورة أن تكون الامتحانات من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة

موضحًا أنه تم تجهيز مقر الكنترول ولجان تقدير الدرجات بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة، بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة السادة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

ويذكر أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان، وكذلك تأمين نقل مظاريف البوكليت من مراكز التوزيع إلى مقار اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، بالإضافة إلى المجالس المحلية لضمان نظافة محيط المدارس وكذلك عدم تواجد الباعة الجائلين

وفى الختام متمنيًا "الرشيدى " النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات الشهادة الإعدادية الذين يؤدون امتحاناتهم غدًا فى مادة (اللغة العربية والخط والإملاء) وتنتهى الامتحانات الخميس الموافق ٢٣ يناير بمادتي (الجبر والإحصاء - التربية الدينية)