عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة ‏أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

