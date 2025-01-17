عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة ‏أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏
 

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