عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا
أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.