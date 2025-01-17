عاجل.. تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نوري شاهين، المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فرانكفورت في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامن عشر من البوندسليجا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة بروسيا دورتموند وفرانكفورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي أمام فرانكفورت في الدوري الألماني

  • حراسة المرمى: كوبيل.
  • خط الدفاع: والديمار أنتون، جوليان رايرسون، نيكو شولتيربيك، رامي بن سبعيني.
  • خط الوسط: فليكيس نميشا، جوليان براندت، إيمري تشان.
  • خط الهجوم: سيرهو جيراسي، باسكال جروز، جيمي بينو جيتينز.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد فرانكفورت في الدوري الألماني

يمكنكم مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند ضد فرانكفورت مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.
 

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