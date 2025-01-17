مصر تصل الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد بفوزها الكبير على البحرين

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا كبيرا على نظيره البحريني بنتيجة [35-24]، ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، والمقامة حاليا في "كرواتيا والدنمارك والنرويج".

منتخب مصر يحقق الفوز على البحرين في كأس العالم لكرة اليد

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة على البحرين بنتيجة (16-11)، وشهد الشوط تألق من جانب الثنائي كريم هنداوي ومحسن رمضان.

والجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني حقق الفوز في أولى جولات البطولة على منتخب الأرجنتين بنتيجة [39-25].

ويستعد المنتخب المصري لكرة اليد لمواجهة نارية يوم الأحد القادم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، أمام كرواتيا، في ختام دور المجموعات.

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:- حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

