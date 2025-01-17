شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها "ومازال ع البال"

الفجر الفني
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب أحدث أغانيها تحت عنوان "ومازال ع البال"، وذلك عبر قناتها على تطبيق تليجرام. 

شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال.. اسمعوها على تليجرام دلوقتي.. كلمات تامر حسين.. ألحان مدين.. توزيع توما». 

تفاصيل اغنيه ومازال ع البال

وأغنية "وما زال عالبال" من كلمات تامر حسين وألحان مدين توزيع توما، وجاءت كلماتها كالتالي: "فاتت الأيام واليوم بيجيب 100، لا بعتلي سلام ولا عرفني النية، اهو راح وارتاح وسايبني أنا بستنى، غابت الأفراح عالجرح الله يعينا، ومزال عالبال ومزال غالي عليا، وليالي طوال بحلم يرجع ليا، دبرني يا خال دلني وأرأف بيا، قصرلي الغيبة بعده بيقتل فيا، هات اللي بعيد هاتهولنا في سكتنا، فينها المواعيد فينها يا شوق دنيتنا، لا العين بتنام ولا عارفين نتهنى، داخلين عالعام واحنا بعيد عالجنة، لسه الأحوال ما تسرش وتعبنا، هم ويتشال لما نلاقي حبيبنا، لا العين بتنام ولا عارفين نتهنى، داخلين عالعام واحنا بعيد عالجنة، ومزال عالبال ومزال غالي عليا، وليالي طوال بحلم يرجع ليا، دبرني يا خال دلني وأرأف بيا، قصرلي الغيبة بعده بيقتل فيا، فاتت الأيام واليوم بيجيب 100، لا بعتلي سلام ولا عرفني النية، اهو راح وارتاح وسايبني أنا بستنى، غابت الأفراح عالجرح الله يعينا" 

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

ومن ناحية اخري، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”، والاغنية من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

اخر أعمال شيرين عبد الوهاب

وكان اخر اعمال شيرين عبدالوهاب هي أغنية بعنوان "ابتسمت" كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتعد آخر أغاني ألبومها الجديد والذي طرحت منه 7 أغان متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة والرومانسية.

 

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