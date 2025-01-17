رسميًا.. مصر تنضم لخريطة الچودو الدولي 2025

‏وقع الاستاذ محمد مطيع رئيس الاتحاد المصرى للچودو والايكيدو والسومو مع السيد سيتاني راندريانا رئيس الاتحاد الأفريقي للچودو عقود استضافة ثلاث بطولات للجائزة الكبرى المؤهلة في رياضة الجودو لعام 2025، في إنجاز جديد للرياضة المصرية.

تضمنت العقود استضافة، بطولة إفريقيا المفتوحة للكبار، إحدى بطولات الجائزة الكبرى، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا المفتوحة للشباب والناشئين، وبطولة دوري الأبطال للأندية البطلة الفردي والفرق.

يأتي ذلك،في إطار رؤية مجلس ادارة الأتحاد برئاسة الاستاذ محمد مطيع لاستعادة الجودو المصرى مكانته العالمية مرة اخرى، وإكساب الخبرات والمشاركات الدوليه للاعبين المصريين والحكام وجميع العناصر الفنيه والاداريه ومن الجانب الاخر شدد مطيع علي ان توافر البنية الرياضية المصرية لاستضافة مختلف البطولات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية بفضل دعم القيادة السياسية برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

‏‎تضمنت العقود استضافة، بطولة إفريقيا المفتوحة للكبار، إحدى بطولات الجائزة الكبرى، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا المفتوحة للشباب والناشئين، وبطولة دوري الأبطال للأندية البطلة الفردي والفرق بمشاركه الانديه أبطال قاره أوروبا

‏‎تم توقيع العقود مع السيد سيتني رانديانا، رئيس الاتحاد الإفريقي للجودو، بحضور السيد محمد مريچه، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي ومدير التعليم والتدريب نزل بالاتحاد الدولي للجودو، وذلك على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للجودو المقامة حاليًا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.