117 ألف طالب أمام 305 لجنة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية غدًا

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بوابة الفجر

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، غدًا، السبت، بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي 117،274 طالبًا وطالبة امتحاناتهم في 305 لجان موزعة على الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، منهم 6 لجان مخصصة للتعليم المهني، و5 للصم وضعاف السمع، ولجنتان للمكفوفين.

وكان قد أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن كافة الاستعدادات قد اكتملت لاستقبال الطلاب في بيئة امتحانية آمنة ومنظمة. وأوضح المحافظ أن الإجراءات تشمل تعقيم اللجان يوميًا وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، مع استخدام أجهزة الكشف الحراري للتأكد من الحالة الصحية للطلاب، حفاظًا على سلامتهم وسلامة العاملين باللجان.

وأضاف الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه في سابقة هي الأولى من نوعها، تم تركيب كاميرات مراقبة في جميع اللجان واستخدام عصا إلكترونية لرصد الأجهزة الذكية ومنع استخدامها داخل اللجان. كما أكد على الالتزام بحظر الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وتطبيق كافة اللوائح الوزارية لضمان الشفافية والنزاهة في سير الامتحانات.

وأضاف أبوزيد أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية ستكون في حالة انعقاد دائم للتعامل الفوري مع أي مشكلات أو طوارئ قد تعرقل سير الامتحانات، مشددًا على أهمية التزام جميع العاملين باللجان بالتعليمات الوزارية وضمان توفير كافة الاحتياجات الأساسية للطلاب.

وجدير بالذكر أنه تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية حتى الخميس الموافق 23 يناير، حيث تم إعداد الجدول الامتحاني بما يضمن توفير وقت كافٍ للطلاب بين المواد، مع مراعاة توزيعهم على اللجان لضمان تحقيق التباعد.

 

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