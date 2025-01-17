مايا مرسي: جهود استثنائية للهلال الأحمر المصري لإغاثة غزة على مدار الساعة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بتكثيف الجهود المستمرة لغرفة عمليات الهلال الأحمر المصري التي تعمل على مدار الساعة بهدف تعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزيرة أن غرفة العمليات تعمل بكفاءة عالية، معتمدة على كوادر الهلال الأحمر المدربة والمراكز اللوجستية المنتشرة، والتي تساهم في تسهيل إيصال المساعدات بشكل سريع وفعال.

وشددت على أن الهلال الأحمر المصري مستمر في أداء دوره الحيوي منذ اندلاع الأزمة في غزة، ولم يتوقف عن التعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها لضمان توفير الإمدادات الإنسانية اللازمة.

كما أكدت مرسي أن التنسيق يتم على أعلى المستويات مع أجهزة الدولة المصرية، إلى جانب الشركاء المحليين والدوليين، بهدف زيادة حجم المساعدات وتوسيع نطاق الدعم المقدم لسكان القطاع، بما يتماشى مع الاحتياجات الملحة على الأرض.

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري يلعب دورًا أساسيًا في الاستجابة الإنسانية للأزمات، معتمدًا على خبرته الممتدة في إدارة الكوارث وتقديم الدعم في أصعب الظروف.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالإشادة بجهود العاملين في الهلال الأحمر المصري والتزامهم بالعمل الدؤوب لإيصال المساعدات رغم التحديات، مؤكدة أن مصر ستظل دائمًا داعمة للشعب الفلسطيني في أوقات المحن والأزمات.