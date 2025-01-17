متهمة بالجمع بين زوجين... القبض على "عروسة "في ليلة الدخلة بيوسف الصديق بالفيوم والنيابة تحقق بالواقعة

شهدت أحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم حالة من الصدمة والدهشة، عقب تقدم زوج من مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية ببلاغ رسمي ضد زوجته يتهمها بالجمع بين زوجين في نطاق قرية الخلطة بنطاق دائرة مركز يوسف الصديق.

وباشرت نيابة أبشواي الجزئية التحقيق في البلاغ المقدم من الزوج، الذي يحمل رقم 95 إداري يوسف الصديق لسنة 2025 م بتاريخ 16 يناير الجاري، بتهمة تعدد أزواج وزنا، وذلك بناءا علي توجيهات من المحامي العام الأول لنيابات غرب الفيوم الجزئية بفتح باب التحقيق في واقعة الجمع بين زوجين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من العقيد عمرو سويلم مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة من المدعو "حسن سعد عبد العال عوض" عامل حر ضد "أسماء.ع.م.ع أ." زوجته بالجمع بين زوجين وزواجها من "بلال.ع. إ.م" حسب وثيقة زواج رسمية تحمل رقم 4938016 بأنها بكر رشيد.

وأفاد المبلغ أن السيدة تزوجت منه بموجب عقد زواج عرفي بتاريخ 7 أكتوبر 2023م، زواجا طبقا للشريعة الإسلامية وصحيح القانون حيث تمت أركانه صحيحه من حيث الأيجاب والقبول الأشهاد والأشهار وان كلا من المدعي والمدعي عليها كانوا في كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد، وعليه تم عقد حفل زفاف للزيجة مسجل فيديو وصور وعاشا سويا لمدة 4 أشهر معا، ثم اتجه الزوج إلى عمله في دولة السعودية في عام 2024 وعاد إلى محل إقامته في شهر أغسطس الماضي ليجد زوجته تركت منزل الزوجية بعد سفره بشهرين ومسكن الزوجية دون محتويات ولم تقم بإبلاغه ترك المسكن دون سبب مادي ملموس، على الرغم من إرساله لها راتبا شهريا مصاريف أسرية خاصة لها.

وأشار المبلغ إلى أن السيدة تقيم بعش الزوجية مع شريكها الثاني بأحد المنازل السكنية بنطاق مركز يوسف الصديق، وإبلاغ النجدة بزفاف زوحته على آخر أمس الخميس، وإلقاء القبض عليها متلبسة بعش الزوجة لدى الزوج الآخر والتحفظ عليه وعرضهما على نيابة أبشواي الجزئية التي تولت التحقيقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة والتي تحرر عنها محضران الأول الثلاثاء الماضي برقم 78 لسنة 2025 أداري مركز يوسف الصديق، والثاني امس الخميس برقم 95 لسنة 2025 أداري مركز يوسف الصديق وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.