النصر يتعادل إيجابيا مع التعاون في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إيجابيا مع نظيره فريق التعاون بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر والتعاون

وبدأت صافرة مباراة النصر والتعاون برتم هادئ نسبيا وكان النصر قريب من الهدف الأول لكن سجل سعد الناصر الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 45 صنع الجميعة وحاول النصر التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان النصر قريب من هدف التعادل وسجل ايمريك لابورت صنع جابرييل وتعرض سيماكان للإصابة في الدقيقة 90 ونزل علي لاجامي بديلا له وحاولوا تسجيل هدف الفوز لكنهم لم ينجحوا وانتهت المباراة 1/1.
 

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