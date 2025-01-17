مواجهات قوية للمطرية وسبورتنج كاسل وقتها في ختام الدور الأول بالقسم الثالث

تقام السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، مباريات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025 حيث يستضيف سبورتنج كاسل صاحب المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فريق رع صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

و يخرج المرج صاحب المركز السابع برصيد 19 نقطة لملاقاة قها صاحب المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

ويستضيف فريق مدينة نصر صاحب المركز التاسع برصيد 17 نقطة فريق طوخ صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

ويستضيف قليوب صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة فريق المطرية صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

ويخرج بطا صاحب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة لملاقاة إسكو صاحب المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

و يلاقي الطيران صاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة فريق بهتيم صاحب المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

و يستضيف ليفيلز صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة فريق القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 30 نقطة.

و يخرج هليوبوليس صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة لملاقاة فريق النصر للتصدير صاحب الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

بينما يحصل القومي صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- القناطر الخيرية 30 نقطة

2- قليوب 30 نقطة

3- هليوبوليس 28 نقطة

4- رع 22 نقطة

5- ليفيلز 22 نقطة

6- الطيران 21 نقطة

7- المرج 19 نقطة

8- بهتيم 17 نقطة

9- مدينة نصر 17 نقطة

10ـ المطرية 17 نقطة

11- قها 16 نقطة

12- إسكو 15 نقطة

13- بطا 14 نقطة

14- طوخ 12 نقطة

15- النصر للتصدير 10 نقاط

16- سبورتنج كاسل 7 نقاط

17- القومي 5 نقاط