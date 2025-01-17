بسنت شوقي: "الناس حكموا عليا بشكل معين بسبب شكل جسمي"

تحدثت الفنانة بسنت شوقي خلال حوارها مع الإعلامي حسام المراغي في بودكاست "دوبامين"، عن شكل جسمها والانتقادات التي تعرضت لها منذ صغرها، خاصة وأنها كانت تمارس رياضة السباحة وتمضى وقتا طويلا بالمايوه.

بسنت شوقي تتحدث عن شكل جسمها

وقالت بسنت شوقي: "عمري ما كرهت إني ست، ولكن أنا كنت بلعب سباحة من وأنا صغيرة، وطبعا كنت بلبس مايوهات طول الوقت، وكان في حاجات لها علاقة بحرية إنك تلبس وتتحرك زي ما إنت عايز زي الرجالة".

بسنت شوقي تروي موقف من الطفولة

وأختتمت بسنت شوقي: "كان في قيود معينة اجتماعية ودينية على لبسي وحركتي وضحكتي ووقفتي وحاجات كتير وأنا صغيرة، مثلا وأنا عندي 12 سنة فاكرة إن في أهالي بنات راحت كلمت أهلي إن ماينفعش بسنت تقعد بالمايوه تهزر بعد تمرين السباحة، وحكموا عليا بشكل معين بسبب شكل جسمي".

أحدث أعمال بسنت شوقي

ومن ناحية اخري، تشارك بسنت شوقي في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، بسنت شوقي، محمود ياسين جونيور، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

اخر اعمال بسنت شوقي

وكان اخر اعمال بسنت شوقي هو فيلم "السيستم"، بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، ومجموعة من الفنانين، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، تدور قصة الفيلم حول البطل الذي لا يعرف كيف يتعامل مع البنات أو السيدات، ويستعين بصديقه ليعلمه كيف يتعامل معهن، ويختار له الأفعال التي تجعل الفتاة تعجب به، ويحذره من أفعال أخرى قد تجعلها تهرب منه أو لا تهتم به.

وايضا شاركت في مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، أوتاكا، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف مثل كريم فهمي وأحمد أمين، والعمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن إخراج خالد مرعي.