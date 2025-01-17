بإطلالة شتوية.. هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الانظار واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت صورها مستمتعه بالأجواء الشتوية والجليد في جنيف هذه الأيام.

أحدث إطلالات هيفاء وهبي

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور لها وهي ترتدي معطفا من الفرو البني، وممسكة بيدها حقيبة مصنوعة من جلد التمساح البني، واكسسوار القفل مصنوع من الذهب الأصفر، ونسقتها مع حذاء من نفس اللون.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

ومن ناحية اخري، تستعد هيفاء وهبي لتحضيرات ملابس شخصيتها بمسلسلها الجديد " المشتبه الرابع" على ان تبدأ تصوير مشاهدها الأولى مع بداية شهر فبراير القادم مع المخرج الأردني ليث الربايعه والمؤلف اللبناني المصري مينا دكران، يتم تصوير احداث العمل بعدد من الدول الأوروبية وروسيا وشرق آسيا وهو تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعه وانتاج بيروت برودكشن.

كما تشارك في فيلم ولاد المحظوظة، وتجسد هيفاء من خلال أحداث الفيلم، شخصية سيدة لبنانية تتاجر في التفاح، وتتعرض لأزمات عديدة مع تتابع الأحداث، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، الفيلم من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، نانسي صلاح، محمود الليثي، توني ماهر، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي هي أغنية "يا نحلة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، تصوير محمد يوسف.