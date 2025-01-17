إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط أبوتيج الزراعى

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

اصيب ثلاثة أشخاص، مساء اليوم الجمعة، إثر حادق تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى على طريق أسيوط أبوتيج الزراعى بمحافظة أسيوط. 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص على طريق أسيوط أبوتيج الزراعى

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي على طريق أسيوط أبوتيج الزراعى 

واسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص باصابات خفيفة متفرقة بالجسم 

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام الشاملة بحى غرب أسيوط لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

 

 

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