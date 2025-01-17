الزمالك يفوز على هليوبوليس في دوري سوبر السلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 79 - 77،  بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على صالة الأخير بالشروق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور 8 لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
27 - 16
38 - 34
57 - 55
71 - 71
79 - 77

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش، يوم الاثنين المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور 8 لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".
 

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