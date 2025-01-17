صدمة في الفيوم: زوجة تجمع بين زوجين وزفاف ثانٍ يكشف المستور

محافظات
بوابة الفجر

شهدت إحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم واقعة مثيرة للجدل أثارت صدمة ودهشة واسعة، بعد أن تقدم زوج من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ببلاغ رسمي ضد زوجته، يتهمها فيه بالجمع بين زوجين في نطاق قرية الخلطة التابعة لدائرة مركز يوسف الصديق.

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تلقت نيابة أبشواي الجزئية بلاغًا يحمل رقم 95 إداري يوسف الصديق لسنة 2025، بتاريخ 16 يناير الجاري، من الزوج "حسن سعد عبد العال عوض"، عامل حر، يتهم فيه زوجته "أسماء. ع. م. ع. أ." بالجمع بين زوجين. واستند البلاغ إلى وثيقة زواج رسمية تحمل رقم 4938016، حيث تم فتح تحقيق بناءً على توجيهات المحامي العام لنيابات غرب الفيوم الجزئية.

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وفقًا للتحقيقات، أبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، برئاسة العقيد عمرو سويلم، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، عن الواقعة. وأفاد الزوج المبلغ بأنه تزوج من السيدة بموجب عقد زواج عرفي في 7 أكتوبر 2023، عقدًا استوفى أركان الشريعة الإسلامية والقانون، وأقيم حفل زفاف موثق بالصور والفيديو.

عاش الزوجان معًا لمدة أربعة أشهر قبل أن يسافر الزوج إلى المملكة العربية السعودية للعمل في عام 2024، ليعود في أغسطس الماضي ويكتشف أن زوجته قد تركت منزل الزوجية بعد شهرين من سفره، دون إخطار أو مبرر، رغم إرساله لها راتبًا شهريًا كمصاريف أسرية.

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تفاجأ الزوج بأن زوجته تقيم حاليًا مع زوجها الثاني في أحد المنازل بمركز يوسف الصديق. وفي تطور صادم، أبلغ الزوج عن إقامة حفل زفاف للزوجة مع شريكها الثاني مساء الخميس، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري وإلقاء القبض على السيدة وشريكها بتهمة الجمع بين زوجين.

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حررت إدارة البحث الجنائي محضرين عن الواقعة، الأول برقم 78 لسنة 2025 إداري مركز يوسف الصديق، والثاني برقم 95 لسنة 2025 إداري المركز. وتم التحفظ على المتهمين، وعرضهما على نيابة أبشواي الجزئية لاستكمال التحقيقات.
أثارت الواقعة حالة من الجدل في محافظة الفيوم، وسط مطالبات بتطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين، لضمان تحقيق العدالة وحماية القيم الأسرية. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة ملابسات القضية.

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