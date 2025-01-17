ننشر صور أثار إحتراق سيارتين نقل وحفظ الأطعمة علي طريق المنصورة طناح

التهم حريق شاحنتي نقل مبردة لحفظ ونقل الأطعمة لخارج البلاد، إضافة إلى سيارة نقل دون حمولة، أثناء توقفها بأرض فضاء أسفل كوبري عثمان في نطاق قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة.

تفحمت سيارتين و رأس سيارة نقل ثقيل (تريلا ) الثالثه أمام قرية سللنت مركز المنصورة على طريق المنصورة طناح في محافظة الدقهلية.

حيث تلقت الاجهزة الأمنية بالدقهلية اخطارا من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق في شاحنتين ورأس تريلا سقط عليهم سلك تيار كهرباء اثناء وقوفهم.

هرعت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وبالفحص تبين اندلاع الحريق في سيارتين ورأس تريلا والسيارات مملوكة لشخص يدعى “عماد العجمي” علي اثر سقوط سلك تيار كهربائي سقط عليهم وتسبب ذلك في تفحم الثلاث سيارات علي طريق المنصورة طناح.

تم السيطرة على الحريق بعد تفحم الشاحنتين ورأس التريلا، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

اثار احتراق شاحنتين

1000530213

1000530211

1000530210