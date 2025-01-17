نجم الزمالك: جروس نجح في تطوير مستوى بعض اللاعبين.. وشحاتة سيكون نجم الشباك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يسير بُخطي ثابتة خلال الفترة الحالية مع كريستيان جروس.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة الزمالك: "مصطفى شلبي يقدم أداء جيد ومستواه بدأ يرتفع تدريجيا وأصبح لديه حاسة تهديفية وذلك بفضل الأدوار التي منحها له المدير الفني السويسري، وزيزو عاد للتألق من جديد وهذا أمر مميز للفريق".

وأضاف: "جروس مدير فني قدير ويعمل على تطوير اللاعبين ويمنحهم أدوار إضافية داخل الملعب وهذا الأمر كان واضح في مباراة الأمس مع محمد شحاتة الذي يقدم أداء مميز للغاية في الوقت الحالي وسيكون نجم الشباك في المرحلة المقبلة داخل القلعة البيضاء".
 

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نجم الزمالك: جروس نجح في تطوير مستوى بعض اللاعبين.. وشحاتة سيكون نجم الشباك

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