لبلبة وخالد سليم ومنى زكي في طريقهم لمهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS)

لبلبة ومنى زكي وخالد سليم وبتول عرفة في طريقهم لمهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS)

يستقبل مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS)، العديد من نجوم مصر، حيث شهدت الطائرة المتجهة للسعودية عدد كبير من النجوم والنجمات المقرر حضورهم الحفل ومنهم النجمات لبلبة ومنى زكي وهالة صدقي والنجم خالد سليم والمخرجة بتول عرفة والممثلة أيتن عامر والفنانة نجلاء بدر والفنان محمد الشرنوبي والممثلة رنا رئيس والممثل والإعلامي باسل الزارو، بالإضافة للإعلامية لميس الحديدي.



يحتفي مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية مساء غدٍ (السبت).

لبلبة ومنى زكي وخالد سليم وبتول عرفة في طريقهم لمهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS)

يُبث الحفل - الذي يحضره معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية - على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا الختام. كل ذلك ضمن لوحة بصرية متكاملة لواحدة من أضخم الفعاليات الفنية والترفيهية التي تقام في المنطقة على مدار العام.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

وفي أمسية ساحرة مليئة بالمفاجآت والعروض المذهلة، من المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDSالذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

وأعلنت إدارة حفل «Joy Awards»، عن الترشيحات لجوائز صُناع الترفيه لعام 2025 التي سيتم منحها في حفل كبير يقام في الـ 18 ينايرالمقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدأت مرحلة التصويت التي تستمر لمدة شهر، وذلك بعدما شهدت مرحلة التسميات مشاركة الملايين من المصوتين على الأسماء المطروحة والمقترحة.

وتشمل الجوائز عدة فئات تغطي مجالات: السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرين، والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.

فئة السينما

ففي فئة السينما، تتنافس أفلام «إنذار جرس»، «404 رحلة»، «شباب البومب»، و«ولاد رزق 3: القاضية» على جائزة أفضل فيلم.

أفضل ممثلة وممثل في فيلم

كما تتنافس مجموعة من الممثلات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم، وهن: خيرية أبولبن عن دورها في «جرس إنذار»، نور الغندور عن «شهر زي العسل»، وهنا الزاهد عن «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وياسمين صبري عن «أبونسب».

أما جائزة أفضل ممثل في فيلم فتشهد منافسة بين أحمد عز عن دوره في «ولاد رزق 3: القاضية»، وصهيب قدس عن «أحلام العصر»، وفيصل العيسى عن «شباب البومب»، وهشام ماجد عن «إكس مراتي».

فئة المسلسلات

وفي فئة المسلسلات، برزت أسماء مسلسلات خليجية ومصرية ومشرقية، حيث يتنافس على جائزة أفضل مسلسل خليجي «ثانوية النسيم»، «زوجة واحدة لا تكفي»، «شباب البومب» الموسم 12، و«متحف يدي».

بينما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل مصري «العتاولة»، «أشغال شقة»، «كامل العدد +1»، و«نعمة الأفوكاتو».

أما جائزة أفضل مسلسل مشرقي فتضم أعمال: «العميل»، «لعبة حب»، «مدرسة الروابي للبنات» الموسم الثاني، و«ولاد بديعة».

أفضل ممثلة وممثل في مسلسل

في جائزة أفضل ممثلة في مسلسل تشهد تنافسًا بين إلهام على عن دورها في «سندس» الموسم الثاني، وسلافة معمار عن «ولاد بديعة»، ونور على عن «لعبة حب»، وهدى حسين عن «زوجة واحدة لا تكفي».

في حين يتنافس على جائزة أفضل ممثل في مسلسل، أيمن زيدان وسامر إسماعيل عن دوريهما في «العميل»، وعبدالعزيز الشهري عن «فرسان قريح»، ومعتصم النهار عن «لعبة حب».

الوجه الجديد

أما جائزة الوجه الجديد فتشهد حضورًا شخصيات صاعدة، وهم العنود عبدالحكيم عن «بيت العنكبوت»، ورسيل العتيبي ومحمد الحربي عن «سندس» الموسم الثاني، ونايف البحر عن «ثانوية النسيم».

فئة الإخراج

في فئة الإخراج، يتنافس أحمد خالد موسى عن «العتاولة»، ورشا شربتجي عن «ولاد بديعة»، على العلي عن «زوجة واحدة لا تكفي»، ومحمد سامي عن «نعمة الأفوكاتو» على جائزة أفضل مخرج مسلسلات.

أما جائزة أفضل مخرج أفلام فتشهد منافسة بين طارق العريان عن «ولاد رزق 3: القاضية»، وعلي الكلثمي عن «مندوب الليل»، وفاطمة البنوي عن «بسمة»، ومعتز التوني عن «إكس مراتي».

الموسيقى

في مجال الموسيقى، تتنافس أغاني «لمّاح» لعايض، «الجو» لماجد المهندس، «هيجيلي موجوع» لتامر عاشور، و«وين» للشامي على جائزة أفضل أغنية.

كما تشمل ترشيحات أفضل فنان: أسماء الشامي، تامر عاشور، سيلاوي، وعايض.

أفضل فنانة

وفي فئة أفضل فنانة تتنافس: إليسا، أصالة، أنغام، وشيرين عبدالوهاب.

أما جائزة الوجه الجديد فتضم أسماء: TUL8TE، خالد الصراف، راكان آل ساعد، ووجدان سعيد.

الرياضة

وفي الرياضة، يتنافس سالم الدوسري، ياسين بونو، أيمن حسين، وحسام عوار على جائزة أفضل رياضي، بينما تتنافس دنيا أبوطالب، سماهر كردي، هتان السيف، وهنا جودة على جائزة أفضل رياضية.