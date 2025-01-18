عاجل.. باريس سان جيرمان يُعلن تعاقده مع الجورجي كفاراتسخيليا

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عبر موقع الرسمي، عن التعاقد مع الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا قادما من نابولي الإيطالي، في الانتقالات الشتوية الحالية.

باريس سان جيرمان يضم كفاراتسخيليا

وذكر العملاق الباريسي في بيانه الرسمي، أن خفيتشا كفاراتسخيليا وقع بشكل رسمي على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق، حتى يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وأجرى النجم الجورجي حوارا مع الموقع الرسمي للفريق الباريسي عقب الانضمام بشكل رسمي إلى صفوفه، وقال "إنه حلم أن أكون هنا. لقد سمعت الكثير من الأشياء الإيجابية للغاية عن باريس سان جيرمان".

وأضاف كفارا "أشعر بفخر كبير بالانضمام إلى هذا النادي العظيم وأتطلع حقًا إلى ارتداء ألواني الجديدة".

وشارك كفاراتسخيليا البالغ من العمر 23 عاما، مع فريقه السابق نابولي هذا الموسم، في 19 مباراة، أحرز خلالهم 5 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.