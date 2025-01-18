من البداية إلى النهاية.. التفاصيل الكاملة حول الاحتفال بتنصيب ترامب

في أجواء شديدة البرودة ومع انتشار أمني غير مسبوق، تستعد العاصمة الأميركية واشنطن لمراسم تنصيب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للبلاد بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2024.



تتضمن الاحتفالات برنامجًا يمتد أربعة أيام، يبدأ السبت بحفل استقبال وألعاب نارية، ويصل ذروته يوم الاثنين 20 يناير 2025، عندما يؤدي ترامب اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول.

إجراءات أمنية واستعدادات خاصة

تشهد واشنطن انتشارًا أمنيًا مشددًا بعد حملة انتخابية اتسمت بالعنف، ومحاولتي اغتيال استهدفتا الرئيس المنتخب، أُعلن عن نشر أكثر من 25 ألف عنصر أمني من الشرطة والجيش، مع إقامة حواجز تمتد على 48 كيلومترًا، ونشر قناصة على الأسطح واستخدام الطائرات المسيّرة.



تأتي هذه الإجراءات وسط توقعات بطقس قارس البرودة، مع درجات حرارة تصل إلى 12 تحت الصفر وسقوط الثلوج، ما دفع السلطات إلى نقل بعض فعاليات التنصيب إلى أماكن مغلقة.

ورغم هذه التحديات، يتوقع أن يتابع الآلاف من أنصار ترمب مراسم التنصيب، التي ستشمل عرضًا تقليديًا في الساحة الرئيسية يشارك فيه 7500 من ممثلي المؤسسات العسكرية والجامعية ومجموعات الفروسية.

غياب بارز وحضور لعمالقة التكنولوجيا

على الصعيد السياسي، سيكون حفل التنصيب خاليًا من بعض الشخصيات البارزة، مثل السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، بينما سيحضر الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وفي الجانب الاقتصادي، يضم الحفل أسماءً لامعة من قادة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، الذي أصبح مقربًا من ترمب، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرغ، وتيم كوك. كما سيحضر قادة أوروبيون يمينيون، مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والزعيم المجري فيكتور أوربان.

وعود وتصريحات صادمة

خلال حملته، تعهد ترمب باتخاذ قرارات جذرية منذ اليوم الأول لتوليه المنصب، تشمل سياسات مشددة على الهجرة، وفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك والصين، وإلغاء القيود التنظيمية المتعلقة بالطاقة والمناخ. كما وعد بتنفيذ "أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا" ومواجهة "قضايا المتحولين جنسيًا".

فعاليات وحفلات موسيقية

تتضمن احتفالات التنصيب حفلًا موسيقيًا يشارك فيه نجوم مثل مغنية الريف كاري أندروود والتينور كريستوفر ماتشيو.

ومن المقرر أن يلقي ترمب ثلاث كلمات خلال الحفل، في حين ستختتم الاحتفالات يوم الثلاثاء بمراسم خاصة في الكاتدرائية الوطنية.

ختام مميز

يُعد هذا الحدث محطة فاصلة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يجمع بين أجواء استثنائية وظروف سياسية واقتصادية معقدة، تبقى الأنظار معلقة على وعود ترمب وما إذا كان سيفي بها منذ اللحظة الأولى لتوليه المنصب.