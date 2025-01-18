نتيجة وملخص اهداف مباراة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل، على نظيره فريق نيس بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي

أهداف مباراة نيس ضد ليل في الدوري الفرنسي

افتتح التسجيل في الدقيقة 29 من احداث الشوط الأول، اللاعب سفيان ديوب مهاجم فريق نيس في تسجيل هدف التقدم.

ثم أدرك أرنار هارالدسون هدف التعادل لصالح ليل، في الدقيقة 48 من الشوط الثاني، بأسيست من دايفيد

وسجل دياكيتي لاعب فريق ليل، الهدف الثاني في الدقيقة 63 من الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة

