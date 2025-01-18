محمد موسى: أبناء حسن البنا واجهة لمخططات اللوبي الصهيوني ضد مصر

قال الإعلامي محمد موسى، إن ما يقوم به الإرهابي أحمد المنصور هو مجرد حلقة من مسلسل الخداع الذي يسعى لزعزعة استقرار مصر، ولكن الشعب المصري لا يزال واعيًا ومدركًا جيدًا للمؤامرات التي تُحاك ضد الوطن، والتي تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وتنفيذ الأجندات الصهيوإخوانية، التي يديرها اللوبي الصهيوني وأبناء الماسوني حسن البنا.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، منذ التاسع من ديسمبر وحتى اليوم، تابعنا جميعًا تحركات الإرهابي أحمد المنصور، المنتمي إلى "هيئة تحرير الشام" في سوريا، والذي يواصل نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحرض فيها على زعزعة استقرار مصر.

تابع: هذا الشخص - الذي يعاني من خلل عقلي - يختلق قصصًا مزعومة عن تعرضه للاضطهاد من قبل النظام المصري، وأن أسرته تتعرض للتنكيل بسبب مواقفه، لكن كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.



استطرد: عقب سقوط نظام الإخوان في 30 يونيو 2013، شارك أحمد المنصور في موجة العنف التي شهدتها البلاد، مما دفعه للهرب إلى الخارج، حيث انضم إلى "جيش الفتح" و"هيئة تحرير الشام" بقيادة أبو محمد الجولاني، الذي يعرف حاليًا باسم أحمد الشرع.