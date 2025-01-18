إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ريتاج برسالة مؤثرة عبر إنستجرام

الفجر الفني
إيمان العاصي وريتاج
إيمان العاصي وريتاج

 

احتفلت الفنانة المصرية إيمان العاصي بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة، ريتاج، نشرت إيمان عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور التي تجمعها بابنتها، معبرة عن مشاعرها الدافئة تجاهها.

في تعليقها على الصور، كتبت إيمان: "مش فاكرة حياتي قبلها كانت عاملة إزاي هي الحاجة الوحيدة الحقيقية في حياتي: أختي، بنتي، صاحبتي، وأمي. أحن إنسانة علياكل سنة وانتي طيبة يا عمري بحبك يا أحلى حاجة في حياتي."

ظهرت إيمان وابنتها في الصور بلقطات عفوية ومليئة بالحب، مما أثار إعجاب وتفاعل متابعيها على إنستجرام. 

يُذكر أن إيمان العاصي دائمًا ما تشارك جمهورها بلحظات مميزة تجمعها بابنتها، معبرة عن العلاقة القوية التي تربطهما.

من الجدير بالذكر أن إيمان العاصي شاركت مؤخرًا في مسلسل "برغم القانون" الذي عُرض في عام 2024، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، حيث حصلت على جائزة الممثلة الأفضل في دراما 2024 بإجماع النقاد والجمهور.

تُعتبر إيمان العاصي من النجمات اللواتي يحرصن على مشاركة جمهورهن بلحظاتهن العائلية، مما يزيد من قربها وتواصلها مع محبيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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