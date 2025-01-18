قاد النجم الدولي الأردني موسى التعمري فريقه مونبلييه إلى انتصار ثمين هو الثالث له في الدوري هذا الموسم، بتسجيله ثنائية قلب بها الطاولة على ضيفه موناكو 2-1، الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

التعمري يقود مونبلييه إلى انتصار ثمين على موناكو بالدوري الفرنسي

سجّل التعمري (55 و82) لمونبلييه، ولموناكو قائده الألماني ثيلو كيهرر (32).

وافتتح كيهرر التسجيل برأسية بعد ركلة ركنية نفّذها زميله السنغالي لامين كامارا من الجهة اليمنى (32).

وفي الشوط الثاني، فرض التعمري نفسه نجما للمباراة، فأدرك التعادل بعد انفراد راوغ على إثره حارس مرمى موناكو رادوسلاف ماييتشكي وأودع الكرة الشباك، مستفيدا من تمريرة خاطئة لأحد مدافعي الضيوف (55).

وفي الدقيقة 82، أحرز هدف الفوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء استقرت إلى يسار ماييتشكي.

وبهذه النتيجة، حقق فريق المدرب جان-لوي غاسيه فوزه الثالث فقط في الدوري، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير، وكاسرا سلسلة سلبية استمرت ست مباريات تواليا لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

أما فريق المدرب النمسوي أدي هوتر، ففشل في الفوز للمباراة الرابعة تواليا في الدوري، مكتفيا بتعادلين وخسارتين، وبقي ثالثا برصيد 31 نقطة.

كما استمرت بداية عامه السيئ، إذ فشل في تحقيق أول فوز له في 2025، بعدما خسر أمام مونبلييه وتعادل أمام نانت في الدوري، وانهزم في كأس الأبطال الفرنسية أمام باريس سان جرمان 0-1 في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يُقصى من كأس فرنسا أمام رينس الثلاثاء الماضي 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي.

ويلعب لاحقا ليل خامس الترتيب مع ضيفه نيس الرابع.