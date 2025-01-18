الإجمالي وصل 50 شاحنة...لحظة تجهيز 8 شاحنات مساعدات من أهالي جوجر بالدقهلية لشعب غزة...صور

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تجهيز الشاحنات من
تجهيز الشاحنات من جوجر لاهالي غزة

سادت  قرية جوجر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية للمرة السادسة على التوالي حالة فرح عمت ارجاء القرية تزامنا مع تجهيز جمع وتسليم مساعدات عينية لدعم شعب غزة بـ 8 شاحنات. 

وتعد قرية جوجر هي الرائدة في هذا الشأن وكانت أول قرى مركز طلخا في إرسال المساعدات تستعين بها القرى المجاورة في تنظيم القوافل الخاصة بهم.

وأوضح محمد أبو عمر أحد منظمي لجنة الإغاثة بقرية جوجر لدعم غزة: ان اجمالي المساعدات يصل إلى 50 شاحنة خرجت من قرية جوجر منذ بداية الأزمة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات.

 

واوضح إن القافلة  الأولى  6 شاحنات جديدة محملة بالمواد الغذائية.

والثانية تمت في شهر يناير 2024 ووصلت قيمة القافلة الثانية إلى ٢ مليون ونصف عبارة عن  6 شاحنات من المواد الغذائية والبطاطين والألحفة.

وتابع: "تم تجميع القافلة الثالثة 8 أطنان والرابعة  8 أطنان، والخامسة 10 أطنان والسادسة 8 أطنان  لتصل إلى بإجمالي مساعدات 50 شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب

 

مساعدات لغزة من جوجر

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