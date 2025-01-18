تصعيد خطير.. ماذا يحدث بين السودان وجنوب السودان؟

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت شرطة جنوب السودان، مساء الجمعة، عن فرض حظر تجول على مستوى البلاد اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً، وذلك في أعقاب أعمال شغب اجتاحت العاصمة جوبا.



حيث يستمر الحظر يوميًا من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا، في إطار جهود استعادة الأمن ومنع تدمير الممتلكات العامة.

أعمال شغب في جوبا

وصرح رئيس الشرطة، أبراهام بيتر مانوات، أن هذا القرار جاء على خلفية مقتل عدد من المواطنين من جنوب السودان على يد الجيش السوداني وجماعات متحالفة معه في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية.

كما أكد مانوات أن الشرطة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي انتهاكات للقانون.



حيث أسفرت أعمال الشغب في جوبا عن إصابة أربعة أشخاص، وتعرض بعضهم لإصابات بسبب استخدام الرصاص والأدوات الحادة، كما قام المحتجون بنهب وتخريب متاجر مملوكة لسودانيين في عدة ضواحٍ بالعاصمة.

في الوقت نفسه، قامت قوات الأمن بنقل المواطنين السودانيين إلى مناطق أكثر أمانًا لتفادي الهجمات من قبل مثيري الشغب.

إدانة الجيش السوداني

وفي وقت لاحق، ندد الجيش السوداني بما وصفه بـ "الانتهاكات الفردية" بعد اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بشن هجمات عرقية ضد المدنيين المتهمين بدعم "قوات الدعم السريع" المتمردة.

دعوة سلفاكير لضبط النفس

من جانبه، دعا رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، مواطنيه إلى التزام الهدوء وضبط النفس.

وأشار كير إلى أن هذه الاعتداءات جاءت ردًا على مزاعم بانتهاكات ضد مواطنين من جنوب السودان في ولاية الجزيرة السودانية.

وشدد على ضرورة تجنب العنف والانتقام، وضرورة التعامل مع الخلافات بشكل سلمي عبر القنوات القانونية.

الخارجية السودانية تشيد بخطاب سلفاكير

ثمنت وزارة الخارجية السودانية الخطاب الحكيم الذي ألقاه سلفاكير، مشيرة إلى دعم الحكومة السودانية لما جاء في خطابه.

وفي بيان رسمي، أعلن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الاعتداءات ومحاسبة الجناة.

كما أكدت الوزارة قلقها من تصاعد الأوضاع في جوبا ودعت أفراد الجالية السودانية في جنوب السودان إلى توخي الحذر.

إدانة مالك عقار لأحداث ود مدني

في سياق متصل، أدان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار إير، الهجوم الإجرامي الذي وقع في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، والذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين الأبرياء.

واصفًا الحادث بـ "الهمجي وغير المبرر"، أعلن عقار عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الحادثة، مؤكدًا أن المتورطين سيُحالون إلى العدالة.

كما شدد عقار على ضرورة التحلي بالهدوء وعدم الانجرار إلى أعمال انتقامية قد تؤدي إلى تصعيد الوضع، وأشاد بتدخل حكومة جنوب السودان لحماية المدنيين السودانيين على أراضيها.

وفي ختام بيانه، أكد عقار أن الحكومة السودانية ملتزمة بحماية المدنيين وتقديم المتورطين إلى العدالة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين السودان وجنوب السودان من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

