رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد تسريبات حول برنامجه الجديد في رمضان 2025

تصدر الفنان المصري رامز جلال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار تسريبات تتعلق ببرنامجه الجديد المتوقع عرضه في شهر رمضان 2025.

يُعتبر برنامج رامز جلال السنوي من أبرز البرامج التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان، حيث يستضيف فيه مجموعة من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة، ويقوم بخداعهم من خلال مقالب مثيرة ومفاجئة.

تسريبات حول اسم البرنامج وضيوفه

رغم عدم الإعلان الرسمي عن اسم برنامج رامز جلال الجديد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض التسريبات التي تشير إلى أن اسم البرنامج قد يكون "رامز قصر الموت" أو "رامز في المسبح".

كما أشارت التسريبات إلى مشاركة عدد من نجوم النادي الأهلي في البرنامج، من بينهم وسام أبو علي، إمام عاشور، محمد الشناوي، مروان عطية، بالإضافة إلى المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

مشاركة نوال الزغبي في البرنامج

من بين المفاجآت التي تم تداولها، مشاركة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في برنامج رامز جلال الجديد. حيث ستتعاون مع رامز في جزء من المقلب، وتلعب دورًا مهمًا في تمهيد الأجواء للضيوف قبل وقوعهم في الفخ.

تُعد هذه المشاركة إضافة مميزة للبرنامج، نظرًا لشعبية نوال الزغبي الكبيرة في الوطن العربي.

نجاح مستمر لرامز جلال في برامج المقالب

يُذكر أن رامز جلال قدم في رمضان 2024 برنامج "رامز جاب من الآخر"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا واستضاف خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة، من بينهم أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، وغيرهم. تميز البرنامج بمقالب جريئة ومفاجآت غير متوقعة، مما جعله حديث الجمهور والإعلام طوال شهر رمضان.

ترقب وانتظار من الجمهور

مع اقتراب شهر رمضان 2025، يترقب الجمهور الإعلان الرسمي عن تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد، خاصة بعد التسريبات المثيرة التي انتشرت مؤخرًا. يبقى السؤال: ما هي المفاجآت التي يخبئها رامز جلال لجمهوره هذا العام؟