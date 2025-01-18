تشكيل برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة برشلونة وخيتافي وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وخيتافي يوم السبت 18 يناير 2025 على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز معقل خيتافي وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة برشلونة وخيتافي عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث اللقاء.

خسر برشلونة من أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الليجا بينما فاز خيتافي على لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 38 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل خيتافي المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

موقف برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

احتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين احتل خيتافي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 43 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر 15 مباراة.

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