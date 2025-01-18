موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية لمتابعة مباراة أتلتيكو مدريد وليجانيس وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وفاز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بهدف نظيف في الجولة الماضية من الليجا كما تعادل ليجانيس مع إسبانيول بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الأول برصيد 44 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ليجانيس المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

موقف أتلتيكو مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

احتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 76 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 10 مباراة واحدة.

في حين صعد ليجانيس إلى الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعد أن تمكن من احتلال المراكز المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم الماضي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وليجانيس يوم السبت 18 يناير 2025 على الملعب البلدي دي بوتاركي معقل ليجانيس وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة والربع مساء المملكة العربية السعودية والساعة السابعة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وليجانيس عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 وسيقوم باسم الزير بالتعليق على أحداث اللقاء.

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