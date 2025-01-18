موعد مباراة أتالانتا ضد نابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية مباراة نابولي وأتالانتا وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة نابولي وأتالانتا يوم السبت 18 يناير 2025 على ملعب جيويس معقل أتالانتا وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة نابولي وأتالانتا عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم بلال علام بالتعليق على أحداث اللقاء.

فاز نابولي على هيلاس فيرونا بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما تعادل أتالانتا مع يوفنتوس بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل نابولي صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 47 نقاط في بينما يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

موقف نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي

احتل نابولي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 مباراة.

في حين احتل أتالانتا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 69 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 11 مباراة.

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