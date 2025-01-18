مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية مواجهات هامة في بطولة دوري ابطال افريقيا اليوم السبت الموافق 18 من يناير الجاري.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

وتنطلق مواجهات الجولة الـ 6 تجمع أهم الأندية الكبرى في إفريقيا، اليكم اهم مباريات اليوم.

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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تشكيل برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

يونغ أفريكانز ضد مولودية الجزائر في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الهلال ضد تي بي مازيمبي في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

شباب بلوزداد ضد ستاد أبيدجان في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد أورلاندو بيراتس في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

الترجي ضد ساجرادا اسبرنسا في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

بيراميدز ضد دجوليبا في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباريات عبر قنوات بين سبورت القطرية.

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