موعد مباراة الترجي ضد ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي فريق الترجي مع نظيره فريق ساجرادا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ضد ساجرادا

تُقام المباراة بين فريقي الترجي وساجرادا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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تذاع تلك المباراة بين فريقي الترجي وساجرادا عبر قناة بي إن سبورت، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورت هى الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا.

الترجي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وحسم فريق الترجي تأهله بشكل رسمي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد حصده لعشر نقاط بعد مرور 5 جولات.

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