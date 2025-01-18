تشكيل بيراميدز المتوقع ضد دجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة أمام دجوليبا المالي اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.

وضمن بيراميدز تأهله إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة.

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تشكيل بيراميدز المتوقع ضد دجوليبا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان حمدي.

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