سيمون تسترجع ذكرياتها مع فاتن حمامة في ذكرى رحيل سيدة الشاشات العربية

في ذكرى رحيل الفنانة الراحلة فاتن حمامة، نشرت الفنانة سيمون عبر حسابها الشخصي على فيسبوك منشورًا يعكس مدى الحب والاحترام الكبيرين اللذين تكنهما لواحدة من أعظم أيقونات السينما العربية.

وكان منشور سيمون بمثابة استرجاع لذكرياتها مع الراحلة، التي تظل حاضرة في قلوب الملايين رغم مرور السنوات.

سيمون، التي كانت قد حظيت بشرف لقاء فاتن حمامة في مناسبة مميزة، تحدثت عن اللقاء الذي جمعهما في "يوم مُر يوم حلو" عندما تلقت فاتن حمامة جائزة "إكمال المسيرة" من لجنة الأمم المتحدة للفنون، مؤكدة أن هذا اللقاء كان بمثابة لحظة تاريخية بالنسبة لها، كونها حظيت بشرف التواجد مع سيدة الشاشة العربية التي أثرت في مسيرة السينما العربية.

وأضافت سيمون في منشورها أن فاتن حمامة كانت مثالًا للصدق والإبداع، وأنها مثلت السينما والفن بأرقى صورة. كما أشادت بكاريزمتها الهادئة وبشخصيتها العميقة التي تركت بصمة لا تمحى على الشاشة الفضية.

وختتمت سيمون منشورها بالتأكيد على أن هذه الذكريات تظل حية في قلبها وأن فاتن حمامة ستظل رمزًا للفن والجمال في الذاكرة العربية.

وأعادت سيمون نشر رابط إلى مقطع فيديو يحمل الكثير من الذكريات الخاصة، لتذكير جمهورها بالفنانة التي ستظل لها مكانة خاصة في تاريخ الفن العربي.