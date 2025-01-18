موعد مباراة بيراميدز ضد دجوليبا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يحل فريق دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

بيراميدز ضد دجوليبا

تُقام المباراة بين فريقي بيراميدظ ودجوليبا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بشكل حصري.

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قائمة بيراميدز

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

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