موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يستعد بايرن ميونخ لخوض مواجهة قوية أمام فولفسبورج، في إطار منافسات الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-2025.

بايرن ميونخ يواجه فولفسبورج في البوندسليجا

ويحتضن ملعب أليانز معقل البافاري، المباراة الحماسية بين بايرن ميونخ وفولفسبورج، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة البوندسليجا، تحت صافرة الحكم الألماني توبياس ريتشيل.

ويحتل البافاري صدارة ترتيب الجدول الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يأتي فولفسبورج في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

موعد مواجهة بايرن ميونخ وفولفسبورج في البوندسليجا

من المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء، يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ وفولفسبورج في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD5.