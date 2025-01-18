موعد مباراة باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يواجه فريق باير ليفركوزن نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، في إطار منافسات الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-2025.

باير ليفركوزن يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ في البوندسليجا

ويستضيف ملعب باي أرينا، المباراة المثيرة بين باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة البوندسليجا، تحت صافرة الحكم هارم أوسميرس.

ويحتل ليفركوزن وصافة ترتيب جدول الدوري الألماني، برصيد 38 نقطة، بينما يأتي مونشنجلادباخ في المركز الحادي عشر، برصيد 24 نقطة.

موعد مواجهة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في البوندسليجا

من المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء، يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان

القنوات الناقلة لمواجهة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD5.