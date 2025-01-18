موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره لانس، في إطار منافسات الدوري الفرنسي، لموسم 2024-2025.

باريس سان جيرمان يحل ضيفا على لانس في الليج آن

ويستضيف ملعب بوليرت ديليليس، المواجهة النارية بين لانس وباريس سان جيرمان، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الليج آن، تحت صافرة الحكم الفرنسي جيريمي بينارد.

ويتصدر العملاق الباريسي ترتيب الجدول الفرنسي، برصيد 43 نقطة، بينما يحتل لانس المركز السابع برصيد 27 نقطة.

موعد مواجهة باريس سان جيرمان ولانس في الليج آن

من المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء، يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان ولانس في الليج آن

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD4.

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