لسوء حالته النفسيه..مصرع طالب شنقًا داخل حوش بمنزلة شمال سوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

لقى طالب مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 18 عاما، ومقيم دائرة طما شمال محافظة سوهاج، ادعاء إنتحار، فى حوش داخل منزله، لسوء حالته النفسيه، مما دعاه إلى ذلك.

بدأت احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخليه مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من من الأهالى بوجود حالة انتحار.

وبالانتقال والفحص تبين، وجود جثة المدعو "محمد. م. س" 16 سنه طالب، ومقيم بذات الناحية، مسجاه علي ظهره بحوش ملحق بمنزله يرتدي كامل ملابسه وتلاحظ وجود حبل يتدلي من حلق باب الحوش الخشبي، وبمناظرته تبين وجود " سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة " ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخري وتواجد كافة متعلقاته الشخصية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي.

أفادت والدة المتوفـي المدعوة  "صابحه. ع.ف " 33 سنه ربة منزل، ومقيمه بذات الناحية بمضمون ما سبق وأضافت بأن نجلها المذكور أقدم علي الإنتحار لسوء حالته النفسية ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مصرع طالب مركز طما مديرية أمن سوهاج

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