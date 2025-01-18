مصرع عامل صعقا بالكهرباء بحثا عن لقمة العيش بمركز جرجا بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقى عامل مصرعه فى نهاية العقد الثالث يبلغ 30 عامًا، صعقا بالكهرباء، نتيجة قيامة بصيد الأسماك باستخدام ماتور كهربائي من الترعة، صعقة التيار الكهربائي، مما أدى إلى وفاته.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بوفاة عامل، ادعاء صاعق كهربائي.

وبالانتقال والفحص تبين، 
وفاة المدعو "عصام.م.م"  30 سنه عامل، ومقيم دائرة المركز علي حافة ترعه فرعيه ماره بذات الناحيه وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به.

أفاد عم المتوفي المدعو "أبو الفضل. م. ا " 57 سنه عامل ومقيم بذات الناحيه، أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بصيد الأسماك بإستخدم موتور كهربائي من الترعه، المشار إليها صعقه التيار الكهربائي مما أدي لوفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهه الجنائيه  .

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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